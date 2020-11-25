Из Исторического сквера исчезают чугунные плиты (ФОТО)

Из Исторического сквера Екатеринбурга исчезли элементы декора – чугунные плиты с орнаментом, вмонтированные в каменное покрытие сквера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с левой стороны от родонитового камня унесли 14 чугунных фрагментов, с правой – один. В мэрии Екатеринбурга обещали дать комментарий позже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

В Новоуральске легковушка сбила несовершеннолетнюю девушку (ФОТО). / В Екатеринбурге из-за пандемии отменили концерт Полины Гагариной. / Адвокат «тагильского стрелка» утверждает, что мальчика убил подросток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»