В Кировграде будут судить водителя, из-за которого погибли два подростка

Прокуратура города Кировграда утвердила обвинительное заключение в отношении пьяного водителя, по чьей вине погибла 15-летняя девушка и 18-летний юноша.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, ДТП случилось в июне этого года, когда трое молодых людей возвращались со свадьбы общего знакомого. Водитель, как позже установило следствие, был пьян (выявлено наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,588 мг/л), а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Виновник аварии превысил скорость на двух участках: в зоне действия знака «Ограничение максимальной скорости» и «Опасные повороты» и не справился с управлением. В результате машина врезалась в дерево. Несовершеннолетняя девушка погибла на месте ДТП, другой пассажир скончался через полтора месяца в больнице.

Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре добавили, что санкция ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц» предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

Олимпийские лыжи Шипулина выставили на аукцион. / Куйвашев отменяет заседание правительства из-за спортмероприятия. / Из Исторического сквера исчезают чугунные плиты (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»