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Среда, 25 ноября 2020, 10:33 мск

Новости Екатеринбург

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Исчезнувшие из Исторического сквера чугунные плиты спрятали от хулиганов

В администрации Екатеринбурга прокомментировали историю с исчезновением в Историческом сквере у родонитового камня чугунных плит.

Пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян пояснила, что ночью неизвестные хулиганы сдвинули плиты с места, но далеко не унесли. Организация, обслуживающая Исторический сквер, убрала плиты в закрытый склад, чтобы предотвратить кражу. В ближайшее время плиты будут установлены на место.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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