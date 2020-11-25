Исчезнувшие из Исторического сквера чугунные плиты спрятали от хулиганов

В администрации Екатеринбурга прокомментировали историю с исчезновением в Историческом сквере у родонитового камня чугунных плит.

Пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян пояснила, что ночью неизвестные хулиганы сдвинули плиты с места, но далеко не унесли. Организация, обслуживающая Исторический сквер, убрала плиты в закрытый склад, чтобы предотвратить кражу. В ближайшее время плиты будут установлены на место.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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