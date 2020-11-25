Сводка по коронавирусу: Свердловская область на пятом месте в стране

Свердловская область остается на пятом месте в стране по числу зарегистрированных за сутки случаев коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние 24 часа диагноз официально поставили 388 жителям региона (рекорд случился позавчера, тогда было зафиксировано 389 случаев).

Всего же с момента начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 44384 человека. Из них скончались уже 980 человек, в том числе десять только за последние сутки. Выписаны из больниц, по официальной информации, 36 580 человек, включая 401 пациента, которых отправили домой за последние 24 часа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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