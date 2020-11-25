В Серове нашли тело матери двух детей, которая пропала накануне

Сегодня в Серове обнаружили тело Светланы Постниковой, которую искали со вчерашнего дня.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Тело женщины лежало в металлической бочке на даче, которая принадлежит родителям погибшей.

«Пропавшая была в той же самой одежде, в которой она ушла последний раз из дома. В том числе в черном зимнем пуховике. Внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили. На месте происшествия сотрудники полиции нашли несколько пустых пачек от медицинских препаратов. Как обычно, о точной причине смерти сообщат эксперты в ходе судебно-медицинского исследования. До недавнего времени погибшая работала воспитателем в детском дошкольном учреждении», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

У женщины остались супруг и двое несовершеннолетних детей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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