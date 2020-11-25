Ушло в суд дело уральского полицейского, обвиняемого в пытках задержанных

Прокуратура направила в суд дело экс-полицейского о пытках задержанных. Как полагает следствие, бывший сотрудник межрайонного отдела МВД России «Сысертский» истязал людей шокером.

Это происходило 12 и 13 апреля 2020 года, когда полицейский находился на дежурстве. В комнате административно задержанных находился мужчина, которого задержали за правонарушение, а вместе с ним доставили еще одного мужчину. Полицейский пытал шокером обоих: в отношении задержанного он применял шокер несколько раз, второго поразил шокером в ногу и шею.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дело экс-полицейского по статье ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий при использовании электрошокового устройства» с утвержденным обвинительным заключением передано в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.

Сысерть, Людмила Прокофьева

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