В Академическом появилась живая 10-метровая ель (ФОТО, ВИДЕО)

В Преображенском парке Екатеринбурга вчера появилась сибирская ель. Это десятиметровое дерево, на настоящий момент самое крупное в парке, оно останется здесь и после новогодних праздников.

В Академическом посадили 10-метровую ель

«Эту елку выбирали по таким параметрам, чтобы она была высокая, красивая, пышная, ровно сформированная ну и максимально высокая для пересадки. Привезли мы ее из Пермского края, из питомника. Высота этой елки 10,5 метра, примерный возраст около 50 лет, точно посчитаем, когда ее раскроем», – рассказал «Новому Дню» Алексей Чубарков, коммерческий директор ООО «Леспром». Он также добавил, что начало зимы – самое благоприятное время для пересадки крупномеров, потому что в это время дерево не вегетирует, и стресса при выкопке и обрезке корней оно не испытывает. А благодаря тому, что земля проморожена, корневой ком при транспортировке не развалится.

Как отметил председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, Преображенский парк планируется обустроить к 2023 году, это не случайная дата. Во-первых, к этому году Академический официально станет новым восьмым районом Екатеринбурга, и здание местной администрации, к примеру, расположится вплотную к парку. А во-вторых, в 2023 году в городе пройдет Универсиада, в Академическом строится два спортобъекта – Академия тенниса и Дворец дзюдо. «К 2023 году мы будем стараться сделать парковую зону, чтобы гости, которые будут приезжать к нам, смотрели на Академический и завидовали жильцам», – прокомментировал Киселев. Он также добавил, что сейчас в парке на реке Патрушихе одна плотина, по планам к 2023 году появится еще одна, а всего их будет четыре.

По словам организаторов, сегодняшняя посадка ели – часть масштабного проекта благоустройства и озеленения территории, символ нового этапа его реализации. Одна из идей по развитию Преображенского парка – возможность в будущем сделать его центральным местом при застройке двух очередей Академического района. «Соответственно парк станет таким ядром притяжения и в нем должны реализоваться огромное количество активностей для всех жителей и гостей, включая и праздничные, и повседневные, – рассказал «Новому Дню» Тимур Абдуллаев, руководитель архитектурного бюро Archinform, организатор Школы главного архитектора.

У тех, кто уже живет в районе, есть свои пожелания к будущему парку. Так, житель Академического Олег рассказал, что он заинтересован в развитии спортивной инфраструктуры, также парку нужны скамейки, оборудованные места для отдыха.

Что появится в новом парке и когда это произойдет, зависит в том числе от самих горожан. Администрация Екатеринбурга проводит онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств в 2022 году. В рамках которого из семи предложенных объектов жители могут выбрать тот вариант, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве и развитии в первую очередь.

В числе претендентов – Преображенский парк Академического района, проголосовать за него можно на сайте администрации города.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

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