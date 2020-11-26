Бывшего гендиректора «МРСК Урала» обвинили в сокрытии налогов на 409 млн рублей

Бывшего генерального директора «МРСК Урала», 68-летнего Валерия Родина будут судить по обвинению в уклонении от уплаты налогов на прибыль с организации.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Москвы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в декабре 2013 года Родин представил в налоговые органы декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 гг., содержащие заведомо ложные сведения. Например, топ-менеджер включил в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью, расходы, якобы направленные на выполнение задания по мобилизационной подготовке. В результате организация уклонилось от уплаты налога на прибыль за 2011 и 2012 гг. на сумму свыше 409 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», Валерий Родин возглавлял «МРСК Урала» с марта 2009 года по апрель 2014-го.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Деньги за перенесенный концерт «Чайфа» зрителям не вернут – из-за «режима повышенной готовности». / Кызласов в суде частично признал свою вину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»