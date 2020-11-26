На Блюхеровском мосту ночью столкнулись три машины. Есть пострадавшие (ФОТО)

Три человека пострадали вчера поздно вечером в массовом ДТП на Блюхеровском мосту.

В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что ДТП случилось в 22:45. Водитель автомобиля «Хендай», выезжая на мост, случайно попал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту». Второй автомобиль от удара отбросило на третий – «Ауди». Все три водителя получили травмы, двое из них – из «Хендая» и «Тойоты» – госпитализированы. По сообщению очевидцев, на мосту возникла пробка, движение регулировал сотрудник ГИБДД. «Приехали три кареты скорой помощи, одна пожарная и, кажется, три-четыре ГАИ», – рассказал очевидец.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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