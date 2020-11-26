Киселев, Колесников, Пирожков и другие: «Единая Россия» приписала себе депутатов всех фракций ЕГД

Курьезная ошибка обнаружилась на вкладке Свердловского регионального отделения «Единой России». В раздел «Лица партии. Депутаты в гордуме» попали представители всех фракций.

«Единороссами» оказались: яблочник Константин Киселев, коммунисты Андрей Пирожков, Роман Ступников, Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Виктор Сомиков, Сергей Шадрин, представители фракции «Справедливая Россия» Александр Караваев, Владимир Козлов, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Алексей Холодарев, жириновцы Григорий Вихарев, Антон Гусев, Дмитрий Николаев.

Судя по всему, при составлении списка в «Лица партии» были записаны просто все депутаты ЕГД, там не хватает только Антона Швалева и Виталия Чачина – оба бывшие справороссы, которые стали депутатами ЕГД от «Единой России» буквально на этой неделе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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