В Новоуральске вынесли приговор убийце, более 230 раз ударившему гражданскую жену

Новоуральский городской суд вынес приговор местному жителю, зверски убившему сожительницу.
Как сообщила «Новому Дню» официальный представитель прокуратуры по Свердловской области Марина Канатова, в июне этого года подсудимый Денис Беляков поссорился с женщиной, с который вместе проживал. После чего он начал избивать ее и нанес около 19 ударов по голове и 215 по всему туловищу, рукам и ногам.
«От полученных ударов у женщины образовались переломы пяти ребер, тупая травма живота и груди с разрывом селезенки и развитием массовой кровопотери, перелом костей носа, ушибленные раны и кровоизлияния лобной, теменной, правой височной, затылочной областей головы, глазниц, челюсти, верхней и нижней слизистой губ и иные повреждения», – уточнили в облпрокуратуре.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Новоуральский городской суд назначил Денису Белякову наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 26.11.20
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