Новый рекорд: в Свердловской области 391 случай коронавируса в день

В Свердловской области за последние сутки зарегистрирован 391 случай коронавируса, это максимум за все время пандемии. Всего заболевших 44 тысячи 775 человек. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, подтверждена смерть еще восьми человек, всего скончались 988 уральцев.

«Состояние 535 госпитализированных оценивается как тяжелое, 318 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 961, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 451. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

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