В горбольницу Каменск-Уральского пришли фсбшники

В городской больнице Каменска-Уральского утром 26 ноября начались оперативные мероприятия. Как сообщает «ИА Время Пресс», в медучреждении работают силовики при сопровождении сотрудников УФСБ по Свердловской области. По данным агентства, речь может идти о проверке действий руководства лечебного учреждения при закупке оборудования.

Источники РИА «Новый День» подтверждают, что в больницу пришли сотрудники УФСБ из Каменск-Уральского отдела УФСБ и что мероприятия в больнице планировались заблаговременно.

Напомним, что сейчас в горбольнице нет главного врача. Манарбек Чарипов, ранее исполнявший эти обязанности, уволился по собственному желанию. С 1 января и.о. главного врача будет исполнять Роберт Соловьёв, напоминает «ИА Время Пресс».

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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