Белое не надевать, добычу без документов не возить – в Свердловской области изменили правила охоты

С 1 января 2021 года в Свердловской области вступают в силу изменения в правилах охоты. Об этом сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию численности животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

«Изменения дают полномочия определять конкретные сроки проведения любительской и спортивной охоты, а также устанавливать определенные ограничения. Например, на применение световых устройств, тепловизоров или приборов ночного видения на охоте, что позволит учитывать природные и социальные особенности региона», – пояснил Кузнецов.

Обновленные правила охоты не только обязывают всех охотников носить специальную сигнальную одежду красного, желтого или оранжевого цвета, но и запрещают перемещение и разделку охотничьих животных или их частей без специальных документов.

По словам Кузнецова, во избежание несчастных случаев, теперь также отдельно прописано, как следует заряжать и разряжать охотничье оружие: его следует направить стволом вверх или в землю, отвернувшись от других участников.

Отметим, что в Свердловской области охота на лосей и косуль разрешена до 31 декабря (лосей до одного года – до 15 января). На кабана – до 28 февраля, на пушные виды животных – до 28 февраля, на боровую дичь – до 31 декабря.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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