Начальницу отдела налоговой инспекции осудили за взятку в крупном размере

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновной начальницу отдела налоговой инспекции в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Женщина заплатит штраф в размере 2,3 млн рублей и пять лет не сможет занимать должности в налоговых органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в октябре прошлого года Александра Семениченко сама порекомендовала дать ей крупную сумму денег в обмен на услугу.

«Семениченко, ранее знакомая с директором и учредителем трех юридических лиц, предложила главному бухгалтеру одной из компаний сообщить директору о своем желании получить взятку в виде денег в обмен на гарантию не включения указанных юридических лиц в план выездных налоговых проверок Управления ФНС России по Свердловской области, а также за предоставление информации, связанной с нахождением указанных организаций на учете в налоговом органе», – пояснили в ведомстве.

В феврале 2020 года сделка состоялась, и Семениченко получила от знакомого директора 150 тысяч рублей, после чего ее задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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