В Екатеринбург придет солнечная и морозная погода

В Екатеринбурге в ближайшие пару дней изменится погода. В пятницу и субботу днем, по информации Гидрометцентра России, ожидается до -8…-9 градусов и небольшие снегопады. В воскресенье мороз усилится – ночью до -14…-16 градусов, днем до -10, установится ясные, солнечные дни.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, вторник и среду ожидается около -7…-8 градусов днем, по-прежнему будет светить яркое солнце. Во второй половине недели потеплеет, но станет пасмурно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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