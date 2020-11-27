Кировчанин погиб под автобусом Курган – Екатеринбург

ГАИ города Заречного проверяет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД, вчера вечером на 46-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган автобус SsangYong

сбил 33-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в том же направлении. Мужчина погиб на месте.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что рейсовый автобус Курган – Екатеринбург маршрута № 534 ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга. Водитель 1964 года рождения заметил пешехода примерно за 20 метров до наезда, попытался избежать столкновения, но не смог. Сотрудники полиции уже установили личность погибшего. Им оказался Вячеслов Попов, 1987 года рождения, уроженец Ленинграда, прописанный в селе Зониха Кировской области.

В момент ЧП в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Представители МВД помогли людям добраться до Екатеринбурга, пересадив их на попутные автобусы.

Заречный, Елена Владимирова

Заречный. Другие новости 27.11.20

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