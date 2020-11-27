В Каменске-Уральском по решению суда у таксиста арестовали «шашечки»

В Каменске-Уральском состоялся суд над мужчиной, который поставил на крышу своей машины «шашечки». Как оказалось, он это сделал незаконно: официально сотрудником организации, которая занимается пассажирскими перевозками, он не является. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, водитель «вводил граждан в заблуждение», поэтому было возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ «Незаконное нанесение цветографической схемы легкового такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси». Дело отправилось в суд, и судья подтвердил виновность мужчины, ему выписали штраф в 5 тысяч рублей с конфискацией незаконного предмета в доход государства.

«Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о конфискации опознавательного фонаря легкового такси. Должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства. После чего судебным приставом составлен акт описи и ареста опознавательного фонаря легкового такси в присутствии должника. Указанное имущество передано в ТУ Росимущества для дальнейшей конфискации в доход государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – рассказали в УФССП о проделанной работе и пополнению государственной казны.

Каменск-Уральский, Людмила Прокофьева

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