В Екатеринбурге посадили женщину, убившую отца

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, убившей собственного отца.

Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, жительница Екатеринбурга Наталья Доронина в июле этого года гостила у родителей и часто выпивала вместе с ними. Пьяные отец и дочь сидели на скамейке во дворе дома и поссорились. Наталья достала нож и начала размахивать им перед отцом, но острый предмет отобрал сосед.

Но когда дочь с отцом пришли в квартиру, Наталья все-таки ударила родителя ножом в грудь. Через два дня пострадавший скончался в больнице.

Чкаловский районный суд города Екатеринбурга назначил Дорониной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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