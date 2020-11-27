Пополнение в екатеринбургском зоопарке: барсуку привезли подружку, а кинкажу готовят к продолжению рода (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке за последние дни появились несколько новых обитателей. Из Большереченского зоопарка в пару к молодому барсуку Фродо, который уже четыре года живет в Екатеринбурге, привезли самочку Мэри. Пока они спят по отдельности, каждый в своем вольере – Мэри слишком молода, их познакомят весной, когда ей исполнится год. Барсук – единственный представитель куньих, впадающий в зимнюю спячку, пояснили в зоопарке.

Барсук Мэри

На экспозиции мелких млекопитающих появилась пара австралийских сумчатых – сахарных поссумов, приехавшая из зоопарка Удмуртии.

Сахарный поссум

А на втором этаже павильона «Южный» осваивают пространства вольер тропические еноты – кинкажу. Самку Лару подарил Ярославль, а самец Леон – дар зоопарка Челябинска.

Кинкажу

«Сотрудники зоопарка очень надеются, что эта новая молодая пара продолжит традиции семьи старожил зоопарка – пары кинкажу Кости и Кати, ежегодно дающей потомство. Екатеринбургский зоопарк был первым из зоопарков России, сумевшим получить потомство от этих удивительных животных! Произошло это историческое событие ровно 15 лет назад – 27 ноября 2005 года, когда у молодой пары появился первый детеныш», – рассказали в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Кинкажу Катя с детенышем

К слову, у Кости и Кати за 15 лет родились 14 малышей, всех назвали на букву К – в честь родителей.

Кинкажу Костя

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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