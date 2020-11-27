Снова рекорд: коронавируc за сутки подтвердили у 399 человек

В Свердловской области вновь взят рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – по официальным данным, за последние 24 часа диагноз подтвержден у 399 человек. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на пятом месте по числу заразившихся за сутки в стране.

Отметим, что ранее власти Свердловской области заявлял, что будут тестировать меньшее число человек, например, у контактных – даже первого уровня, то есть тех, кто живет с заболевшими, – не будут брать мазки на коронавирус при отсутствии клинических проявлений.

За последние сутки умерли еще девять жителей Свердловской области, число жертв коронавируса достигло 997 человек. Из больниц выписали 402 человека. С недавнего времени людей, у которых больше нет симптомов, отпускают долечиваться домой или отправляют в обсерваторы, а диагноз снимают после одного отрицательного теста.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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