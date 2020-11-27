Куйвашев рассказал, что делают с избытком кислорода в Свердловской области

В свердловских больницах так много кислорода, что его отправляют в соседние регионы, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев. «В период пандемии коронавируса очень важно, чтобы в больницах было достаточно медицинского кислорода, который может потребоваться пациентам с осложнениями. В Свердловской области кислород производят на пяти предприятиях, мощность двух крупнейших – «КриоГаз» и «Линде Уралтехгаз» – составляет 215 тонн в сутки. При этом общая потребность инфекционных госпиталей, развернутых в больницах региона, в медицинском кислороде составляет 40 тонн ежедневно. Избытки кислорода Свердловская область поставляет в субъекты Уральского федерального округа, Башкирию и Пермский край. В ближайшее время еще одно свердловское предприятие должно пройти регистрацию, на нем планируют производить еще 165 тонн кислорода в сутки», – написал он в своем инстаграме.

Между тем, ранее СМИ сообщали о том, что не во всех ковидных госпиталях к специализированным койкам для лечения пациентов с коронавирусом проведена кислородная разводка, в итоге некоторым пациентам приходится дышать специальной смесью по очереди. О такой ситуации, в частности, в травматологической больнице № 36, писал портал е1 со ссылкой на предварительные данные проверки Минздрава РФ. «Работа группы не завершена, а попытки интерпретации рабочих материалов и промежуточных выводов могут привести к ошибочным суждениям», – прокомментировали это в оперативном штабе Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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