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Пятница, 27 ноября 2020, 14:48 мск

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Обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования подешевеют на 30 процентов

Накануне новогодних праздников стоимость обратных билетов на поезда дальнего следования будет снижена.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе РЖД, до 30 ноября пассажиры могут приобрести обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования со скидкой 30%: «Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок туда и обратно и распространяется на СВ и купейные вагоны в поездах, которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января».

Также в пресс-службе РЖД отметили, что специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими предложениями: «Условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях «В Новый год на двухэтажном поезде» и «Двухэтажные поезда по привлекательной цене», а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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