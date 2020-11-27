В Березовском брат убил брата из-за денег

В Березовском вынесли приговор директору коммерческой организации, убившему своего брата.

В пресс-службе облпрокуратуры «Новому Дню» рассказали подробности убийства. По версии следствия, в декабре прошлого года 46-летний Эдуард Нехорошков выпивал с братом, и между ними произошел конфликт. Потерпевший решил, что брат заплатил ему не всю сумму за проделанную работу. Ссора переросла в драку, и Эдуард ударил родственника бутылкой по голове.

На следующий день события развивались по такому же сценарию: братья снова встретились, стали выпивать, началась драка, но на этот раз Эдуард Нехорошков ударил оппонента ножом в живот и в грудь, от чего тот скончался спустя некоторое время.

Березовский городской суд назначил Эдуарду Нехорошкову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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