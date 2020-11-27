8-месячная самоизоляция для пожилых. Психологи о том, как ее пережить

25 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые подписал указ о самоизоляции уральцев старше 65 лет. С тех пор прошло больше восьми месяцев, и пожилые люди до сих пор должны сидеть дома, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, из-за чего им приходится чаще оставаться в одиночестве. Корреспонденты «Нового Дня» побеседовали с психологами и выяснили, как уединение влияет на эту группу людей и что им делать, чтобы не впасть в уныние.

По словам кандидата психологических наук, доцента департамента психологии УрФУ Рустама Муслумова, существует два основных фактора, которые отражаются на психическом и физическом здоровье человека. «Большие сложности возникают в коммуникации с близкими – если они и раньше приходили нечасто, то сейчас появляется благовидный повод, а с удаленными способами общения возникают трудности – не каждый умеет общаться через интернет. Социальные связи начинают ослабевать, альтернативы, помогающей адаптироваться к новым условиям, почти нет. Другой усугубляющий фактор – это гиподинамия. Важность свежего воздуха, умеренных физических нагрузок признают все врачи, а новый ритм жизни значительно сокращает нагрузку у пожилого человека», – добавил психолог и порекомендовал пожилым людям придерживаться пяти правил.

Во-первых, нужно соблюдать режим дня и не засиживаться по вечерам у телевизора, а ложиться и вставать в одно и то же время. Кроме этого, необходимо составлять и прописывать цели и задачи на ближайшие дни и отмечать достижения и неудачи. Для себя важно найти дело, которое будет вдохновлять.

Также эксперт советует не забывать об образе мыслей: «Пожилой человек много времени проводит в воспоминаниях, причем часто концентрируется на негативе, прошлых обидах, на том, что сделать не удалось или не получилось. Важно научиться переключаться, понять, какие темы огорчают больше, и выписать для себя приятные воспоминания. К позитивным моментам стоит периодически обращаться, чаще замечать «наполненную часть стакана».

Психолог рекомендует также освоить современные технологии и средства связи, которые позволяют увидеть собеседника, и с их помощью общаться с близкими и друзьями.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии УрГПУ Екатерина Легостаева полагает, что самоизоляция для категории 65+ дала удивительный эффект: наконец пожилые люди могут сбавить темп и перестать пытаться догнать молодых.

«Они могут вернуться к своим естественным ритмам, замедлиться и наконец-то проживать происходящее, вместо того чтобы стремиться, достигать, чему-то соответствовать. Стоит признать, что ситуация с самоизоляцией – это важная проверка для лиц 65+. Так ли прочны мои контакты с близкими? Могу ли я самостоятельно справляться со своими процессами – старения, замедления, размышления о происходящем, не сбрасывая агрессию привычным способом – брюзжанием, трудоголизмом, псевдообщением?» – рассказала Екатерина Легостаева.

По мнению психолога, те люди, которые были «осознанны и продуктивны в докоронавирусные годы жизни», рады сбавить обороты и теперь нашли время для себя: «Они занялись здоровым питанием и принимают препараты по графику, поддерживая здоровье и самочувствие. Они читают книги, отложенные ранее из-за спешки, избегая новостей в СМИ. Они звонят своим знакомым и родственникам, поддерживая их в непростой период. Они вспомнили, что хотели заняться творчеством, рукоделием, развести огород на подоконнике, отремонтировать дорогие сердцу вещи. И делают это. Они освоили гаджеты и сейчас чаще видят внуков, распробовав чудеса видеосвязи. Полагаю, что человек, который настроен на позитив, находит отличные способы быть довольным жизнью. Если же сценарий старения изначально был деструктивным, с ориентацией на раздражительность, ворчание, обесценивание всех и себя в том числе, то самоизоляция только усиливает эти процессы».

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

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