Программа «Вести – Урал» победила на конкурсе «ТЭФИ-Регион»

Свердловские журналисты стали победителями XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

В номинации «Ежедневная информационная программа для городов – миллионников» победила программа «Вести – Урал», которую снимают в филиале ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Урал» в Екатеринбурге.

Всего, как сообщается на портале Фонда академии российского телевидения, из 63 финалистов выбрали 20 победителей в 20 номинациях и одного победителя в специальной номинации «Красная зона», цель которой – показать, как журналисты работают во время пандемии. Церемония награждения состоялась 26 ноября в Калужской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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