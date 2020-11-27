Полиция ищет жертв несовершеннолетних хулиганов, напавших на мужчину в торговом центре

В Екатеринбурге полицейские нашли несовершеннолетних хулиганов, которых подозревают в избиении посетителя торгового центра. Это пять юношей, причастных к драке, которая произошла 21 ноября. Им от 16 до 18 лет.

«Молодые люди признались, что в тот день у них действительно произошел конфликт с незнакомцем. Причиной стала попытка парней познакомиться с девушкой. В ходе ссоры один из них несколько раз ударил оппонента в лицо. По данному факту полицейские продолжают проведение проверки. Решается вопрос о привлечении виновного к установленной законом ответственности», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Там уточнили, что проверяют юношей на причастность к другим правонарушениям. Правда, публиковать их фотографии в неотретушированном виде нельзя – они несовершеннолетние. В полиции пояснили, что, возможно, люди опознают своих обидчиков по одежде. «Полицейские просят граждан, которые, возможно, пострадали от действий данных лиц, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(343)356-42-05, +7(343)294-14-94 либо 02», – добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

Автоюрист объяснил, почему новая попытка мэрии штрафовать за парковку провалится. / 8-месячная самоизоляция для пожилых. Психологи о том, как ее пережить. / В Березовском брат убил брата из-за денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»