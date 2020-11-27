Рэпер Моргенштерн приехал в Екатеринбург и нецензурно поделился своими планами

Рэп-исполнитель Моргенштерн прилетел сегодня в Екатеринбург, чтобы выступить на корпоративе.

Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме, обильно перемежая свою речь нецензурными выражениями. Моргенштерн в своей сториз выглядит то ли нетрезвым, то ли очень уставшим, в руке у него бокал с каким-то напитком.

Рэпер делится с подписчиками своими горестями: оказывается, сегодня в полночь у него должен выйти новый клип стоимостью 10 млн рублей, но он еще не готов, потому что кто-то из команды артиста не понял возложенной на него задачи. «И вот я в Ёбурге, не спавший, сел дистанционно монтировать клип за 10 лямов!» – примерно так звучит его крик души, если убрать из него все слова, которые мы не можем напечатать по этическим соображениям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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