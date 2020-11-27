ГИБДД: одна из причин почти половины ДТП в Свердловской области – ужасные дороги

Руководитель госавтоинспекции Свердловской области Алексей Кисляков на заседании регионального правительства назвал самые аварийные дороги региона.

Он отметил, что по итогам 10 месяцев в области число аварий и количество погибших снизилось, но, скорее всего, будет выше, чем определено в нацпроекте. В 40% ДТП сопутствующими факторами стали дефекты покрытия дороги, плохая уборка зимой, отсутствие разметки, отсутствие тротуаров, кустарники и даже киоски, мешающие обзору, неисправность светофоров, отсутствие дорожных знаков и т.д. Главам городов даны рекомендации привести дороги в нормальное состояние и поставить необходимые знаки. Кисляков обратил отдельное внимание на проблему в Березовском. Там в одном из коллективных садов до сих пор не решена проблема подвоза детей в школу, хотя это должны были сделать еще до сентября.

«В настоящее время на территории Свердловской области зарегистрировано 11 мест концентрации ДТП, из которых четыре – на дорогах федерального значения (170-й и 178-й километры на подъезде к Екатеринбургу от трассы М5 «Урал», 316-й км трассы Пермь – Екатеринбург, 85-й км а/д Екатеринбург – Шадринск – Курган), пять – на автодорогах регионального значения (34-й и 82-й км а/д Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 32-й км а/д Нижние Серги – Михайловск – Арти, 24-й км ЕКАДа, первый километр подъезда к Первоуральску от трассы Пермь – Екатеринбург) и два очага сформировались на территории Екатеринбурга: ул. Малышева, 33, и ул. Волгоградская, 220», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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