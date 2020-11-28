Под железнодорожным мостом лесник нашел разбитую иномарку с телом водителя (ФОТО)

В пятницу днем в районе 2 км автодороги «Полевской – Северский» под железнодорожным мостом местный лесник случайно нашел разбитый автомобиль «Рено Логан». На водительском месте находился труп молодого мужчины. Лесник тут же позвонил в полицию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, полиция предварительно установила, что водитель «Рено» ехал по дороге «Полевской –Северский», не справился с управлением, врезался в перила моста и упал с него, машина перевернулась. Водитель погиб на месте.

Погибший молодой человек оказался 23-летним местным жителем со стажем управления автомобилем более 5 лет. «По последним данным Госавтоинспекции, с погибшим последний раз общалась бабушка, которая пояснила, что около 1 часа ночи 27 ноября ей позвонил внук и пообещал приехать в гости», – добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 27.11.20

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