Число умерших от Covid-19 на Среднем Урале превысило тысячу человек

С начала распространения новой короновирусной инфекции в Свердловской области зарегистрировано более тысячи смертей пациентов с Covid-19.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, за последние сутки умерли 10 больных. Общее число жертв в регионе – 1 007 человек.

Также в Свердловской области выявлено 390 новых случаев Covid-19. Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+195), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы и Талицкого городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 564.

Состояние 557 госпитализированных оценивается как тяжелое, 323 из них находятся в реанимации, в том числе 221 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в областных больницах – 1001, в муниципальных (под управлением горздрава Екатеринбурга) – 2 487. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 398 человек. Общее число выписанных достигло 37 775.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.20

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