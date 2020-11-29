Пассажирка обвинила водителя «Яндекс.Такси» в нападении

Жительница Екатеринбурга Наталья заявила о нападении на нее водителя из «Яндекс-Такси» с газовым баллончиком, в результате чего она получила химический ожог глаз.

Женщина написала в соцсети, что в пятницу вечером вызвала такси к бизнес-центру на улице Московской, 195. Вскоре ей пришло сообщение, что машина ждет у шлагбаума, но поиски заняли у пассажирки около 10 минут – такси подъехало к другому зданию. Деньги за поездку Яндекс.такси к тому времени уже списало, но водитель по имени Николай Б. отказался ехать.

«Водитель начал хамить, потребовал 300 рублей дополнительно к 100 снятым, – говорится в посте. – Я решила договориться, стала открывать сумку, там ещё внутри одну, кошелёк и в этот момент открылась дверь автомобиля и водитель влез и стал хватать меня за пальто и сумку. Он был крупный и я очень испугалась, одной рукой я держала открытую сумку, другой отбивалась. Я находилась на крайнем правом заднем сидении, пристегнутая. В сумке у меня была сумма денег на путевку. Я стала громко кричать и звать на помощь, полицию. Водитель начал поливать меня из газового баллона. Острая боль и ослепление. На мне была маска, это позволило сохранить дыхание. Водитель кричал, чтобы я убиралась из его машины, но я ничего не видела и потеряла свои вещи», – написала Наталья. Позже, в комментариях к посту, она рассказала, что была у офтальмолога и в понедельник назначена медицинская экспертиза.

В момент борьбы женщине позвонили родственники, и она успела выкрикнуть адрес. Родные услышали шум борьбы и вызвали полицию. Проходившие мимо два молодых человека вытащили Наталью из машины и охраняли до приезда полиции. Таксист Николай изложил им свою версию: что пассажирка напала на него сзади, стала бить по голове и пинать в пах, оскорбляла. Приехавший наряд полиции отвез женщину в ОП № 5 на Сакко и Ванцетти 119. Сначала, по словам Натальи, сотрудник полиции рекомендовал не писать заявление, так как она «сама вела себя по-хулигански и била мужчину, в связи с чем он вынужден был защищаться». Но заявление все же было написано.

В комментариях к посту Дмитрий Волков, который представился сотрудником компании «Яндекс.Go», попросил Наталью рассказать ему детали истории в личном сообщении.

Еще в одном из комментариев к посту говорится, что с подъездом к конкретно этому бизнес-центру часто возникают проблемы. «С Московской, 195 вечные проблемы с навигатором. Он почему-то отправляет в объезд по Верещагина. Тоже приходится часто вызывать оттуда такси. И тоже было что водитель да, стоял у шлагбаума, но с другой стороны. Тоже нашла с трудом. И тоже сняли деньги за платное ожидание. Такси не яндекс», – написала одна из подписчиц Натальи.

В городском управлении МВД «Новому Дню» сообщили, что в полицию обратились оба участника конфликта. «Граждане подали заявления, по которым сотрудниками отдела полиции номер 5 проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», – рассказали в пресс-группе городского УМВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.11.20

Найдено тело второго рыбака, пропавшего на севере области 10 дней назад. / Вице-мэра атомного города случайно застрелили на охоте. / Подготовка к Новому году, результаты довыборов в думу и новый коронавирусный рекорд: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»