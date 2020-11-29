На Среднем Урале умерли от Covid-19 еще 11 человек

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число жертв пандемии в регионе – 1018 человек. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Количество выявленных новых случаев заболевания за сутки – 381. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+168), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 945.

Состояние 613 госпитализированных оценивается как тяжелое, 328 из них находится в реанимации, в том числе 228 – на аппаратах ИВЛ. В областных больницах находится 997 пациентов в состоянии средней тяжести, в муниципальных больницах Екатеринбурга – 2 517. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 386 человек. Общее число выписанных достигло 38 161.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.20

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