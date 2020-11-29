В Екатеринбурге задержали возможного убийцу жительницы Башкирии

В Екатеринбурге задержан 41-летний житель Башкирии, которого подозревают в убийстве бывшей сожительницы. Преступление было совершено на территории третьего региона – Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба СК Республики Башкортостан, 20 ноября 2020 года житель Белорецкого района обратился в полицию с заявлением об исчезновении его 42-летней матери, которая уехала из дома в селе Абзаково на своем автомобиле, после чего перестала выходить на связь. Спустя 4 дня ее автомобиль был обнаружен в городе Верхнеуральске Челябинской области.

Криминалисты осмотрели автомобиль пропавшей и обнаружили следы крови, кроме того, на передних сиденьях не было чехлов. Следователи восстановили маршрут передвижения машины и установили, что к исчезновению женщины причастен ее 41-летний бывший сожитель. Подозреваемого задержали в Екатеринбурге, он уже сознался в убийстве своей бывшей сожительницы.

По версии следствия, 19 ноября 2020 года бывшие сожители уехали на автомобиле женщины в Челябинскую область. На следующей день в Магнитогорске они выпивали в одном из коллективных садов и поссорились. Мужчина убил бывшую возлюбленную ударом ножа в грудь. Затем он спрятал тело в кустах, выбросил испачканные в крови чехлы от сидений и, доехав до города Верхнеуральска, оставил автомобиль и скрылся.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Тело убитой женщины найдено.

Екатеринбург, Челябинск, Белорецк, Елена Владимирова

Екатеринбург, Челябинск, Белорецк. Другие новости 29.11.20

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