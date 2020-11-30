Начало зимы на Урале будет морозным

Календарная зима на Среднем Урале начнется с похолодания. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь на 1 декабря в горах и низинах будет до -23 градусов, в целом по области -13…-18. Днем -8…-13. Ветер неустойчивый, слабый. В Екатеринбурге завтра будет -9…-11, к среде похолодает на один градус, осадки не прогнозируются, ветра, вероятно, также не будет. По ночам ожидается до -18.

Похолодание в Свердловской области началось в минувшие выходные, в Екатеринбурге утром в воскресенье было -16. В целом же ноябрь выдался достаточно мягким, а начало месяца было на 4-5 градусов теплее нормы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

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