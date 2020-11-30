Самолет с Иваном Штырковым не смог взлететь из-за неисправности

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков не смог вовремя вылететь из Москвы в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Боец вместе с представителем команды должен был вернуться домой рейсом компании RedWings в 20:30, но уже перед отправлением, когда самолет ждал очереди на взлет, капитан судна принял решение отправить борт на дополнительную проверку – и, как оказалось, не зря.

Техническим службам Домодедово потребовалось около двух часов на проверку и ремонт. Несколько пассажиров отказались лететь – их увезли в аэропорт, чтобы предложить другие рейсы. В итоге самолет прибыл в аэропорт Кольцово в четыре утра.

Вчера Штырков дал в Москве большую пресс-конференцию, приуроченную к его поединку против Магомеда Исмаилова. Бой станет главным событием турнира АСА 115 13 декабря в Москве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

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