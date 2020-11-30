Дольше всех спят нефтяники и журналисты, меньше – юристы и безопасники

Исследователи выяснили, сколько спят жители Свердловской области, занятые в разных сферах, в течение рабочей недели. Опрос провела служба hh.ru. Выяснилось, что большинство свердловчан – 69,3% – спят по шесть-восемь часов, 17% – только четыре-шесть часов, еще 0,6% – меньше четырех часов. Больше восьми часов в сутки на рабочей неделе спят 11,7% опрошенных.

Исследователи выяснили, что дольше всего спят люди, занятые в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Меньше всего спят сотрудники служб безопасности (37,1% менее шести часов в день), сферы туризма и ресторанов (32,7%), а также юристы (32,9%).

«В целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо выше – 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% – меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди респондентов из Калининградской области (34,1%), Саратовской области (34%), а также в ХМАО и ЯНАО (33,3%). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего в Томской области (21,4%), Ростовской области (21,3%), а также в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3%). Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни», – уточнили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

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