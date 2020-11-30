На Серовском тракте легковая машина влетела в грузовик: водитель погиб, пассажир в коме (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину смертельной аварии, которая случилась вчера вечером на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Автомобиль «Ниссан Х-трейл», выезжая на дорогу с прилегающей территории, столкнулся с грузовиком «Скания», который ехал в сторону Екатеринбурга. Водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества большегрузу, отметили в ведомстве.

За рулем «Ниссан Х-трейл» был 36-летний мужчина, он погиб на месте. Пассажир на переднем сиденье – 35-летний мужчина – получил множественные повреждения и в состоянии комы был доставлен в нижнетагильскую ЦГБ. Пострадавший в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.

«Водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл», имеющий стаж управления транспортным средством 20 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения четыре раза. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима», – сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Второй участник аварии, 46-летний водитель грузовика «Скания», совершал рабочую поездку в Верхнюю Пышму. Он прошел медицинское освидетельствование – был трезв. Полицейские не нашли у него нарушений: у водителя был путевой лист с отметкой о прохождении технического и медицинского предрейсового осмотра.

«Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 30.11.20

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