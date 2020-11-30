На защиту Екатеринбурга от вражеских самолетов и ракет прибыл комплекс С-400

В декабре на боевое дежурство в Свердловской области заступит новый зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Сегодня он прибыл в место постоянного базирования с полигона Капустин Яр, где проходил испытания.

«Железнодорожным составом доставлено около 200 единиц специальной техники и техники обеспечения, а также около 300 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей Военной автоинспекции передислоцирована в пункт постоянной дислокации, где пройдет полный комплекс работ по обслуживанию. После чего в декабре С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства», – сообщили в ЦВО.

Напомним, С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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