Сводка по коронавирусу: 381 заболел, 383 выздоровели

В Свердловской области за последние сутки подтвержден коронавирус у 381 человека, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на шестом месте в стране по показателю обнаруженных зараженных за 24 часа. Впереди Москва (6511), Санкт-Петербург (3691), Московская область (1064), Нижегородская область (458) и Республика Карелия (414).

Всего с начала распространения инфекции в Свердловской области, по официальным данным, заразились 46362 человек. Выздоровели – 38544 человека, в том числе были выписаны из больниц за последние сутки 383 пациента. Умерли – 1027 жителей Свердловской области, девять из них за последние 24 часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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