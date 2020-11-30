На Урале грабитель библиотеки, убегая с места преступления, оставил куртку с именной картой в кармане

В Красноуральске сотрудники Росгвардии поймали горе-воришку, который пытался ограбить библиотеку в местном дворце культуры «Металлург». Вычислить личность налетчика не составило особого труда – он сам оставил свое имя на месте преступления.

Инцидент случился ранним утром в воскресенье, 29 ноября. Сторож-вахтер при обходе услышала подозрительный шум со стороны библиотеки. Когда она подошла к двери и посмотрела в глазок, то заметила темный силуэт и свет фонарика. Дверь в библиотеку при этом была закрыта. Вернувшись на место, женщина нажала тревожную кнопку. На вызов прибыл патруль Росгвардии. Когда правоохранители зашли в помещение библиотеки, там уже никого не было. Но было разбито окно, а рядом с ним – несколько мешков с приготовленной к выносу оргтехникой. Вероятно, вора вспугнули, и он так спешил покинуть здание, что оставил рядом с окном свою куртку, а в ней оказались именные пластиковые карты. Несостоявшимся грабителем оказался 28-летний местный житель. Росгвардейцы задержали его по горячим следам и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Красноуральск, Ангелина Сергеева

Красноуральск. Другие новости 30.11.20

На Урале возбудили дело по факту гибели женщины, упавшей в котлован. / Сводка по коронавирусу: 381 заболел, 383 выздоровели. / На елку и ледовые скульптуры на площади 1905 года Екатеринбург потратит 9 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»