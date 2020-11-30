В Екатеринбурге начинается фестиваль «Кинопроба»: вход на все показы только по регистрации

В Екатеринбурге завтра откроется международный фестиваль «Кинопроба», на котором можно посмотреть фильмы и мультфильмы киношкол со всего мира. Из-за коронавируса вход на все офлайн-показы будет по регистрации, часть мероприятий пройдет онлайн.

«Кинопроба» пройдет в Екатеринбурге уже в 17-й раз. В рамках конкурсной программы можно будет посмотреть игровые, документальные, анимационные фильмы киношкол со всего мира. В этом году на участие поступило более 400 заявок из 28 стран, в том числе из Польши, Франции, Чехии, Германии. Показы конкурсных работ будут интересны как молодым профессионалам киноиндустрии, так и любителям, которые следят за тенденциями в мире кино. Важно: вход на все мероприятия «Кинопробы» в этом году будет строго по предварительной регистрации – это необходимо, чтобы соблюдать предельную заполняемость залов.

Открытие состоится 1 декабря в 19 часов в Ельцин-центре, там покажут фильм «Алиса. Волнение» (2020) режиссера Дениса Клеблеева, созданный к 85-летию актрисы Алисы Фрейндлих. Его премьера состоялась на 42-м Московском международном кинофестивале в начале октября этого года. Фильм снят в период репетиций и премьеры спектакля «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева, она была написана и поставлена специально для Алисы Бруновны в год 35-летия ее службы в БДТ и 100-летия театра.

Будет на «Кинопробе» и внеконкурсная программа. В частности, можно будет посмотреть фильм «Феллини и альтер эго», снятый в 2020 году к 100-летию великого режиссера.

Для всех желающих в онлайн и офлайн-формате до 5 декабря будут идти тематические лекции и мастер-классы: лекция Арины Бородиной «Российские сериалы, повлиявшие на развитие отечественных платных платформ и видеосервисов»; творческая встреча с Сергеем Капковым (шеф-редактор киностудии «Союзмльтфильм»); мастер-класс режиссера Алексея Федорченко «Время собирать фильм»; мастер-класс Ивана Вырыпаева «Фильм-спектакль – границы жанра» и другие.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте «Кинопробы».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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