Депутат подарил школе-интернату кабинет труда – там сделали ремонт и поставили оборудование

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев подарил школе-интернату № 11 на Эльмаше мастерскую мечты вместо старого кабинета труда. «Мое знакомство с этой школой началось со встречи с одним из ее выпускников. Пожилой дедушка с тросточкой пришел ко мне на прием. Вспомнил, что в школе к нему хорошо относились, кормили, это для парня из неблагополучной семьи было очень важно. И спустя столько лет, он благодарен педагогам и попросил помочь его родной школе, чем смогу. Я поговорил с директором, выяснил, что действительно нужно. Первоначально обсудили ремонт корта, но в школе-интернате не так много учеников, здесь учатся дети с отклонениями слуха и речи. Тогда и решили, что займемся мастерской для уроков технологии», – рассказал Вихарев в своем фейсбуке.

По его словам, прежде, чем поставить новое оборудование в кабинет, пришлось отремонтировать последний – пол мог не выдержать. В мастерской заменили всю электрику, сделали новый потолок и установили хорошее освещение, построили подсобку для хранения инструментов, выровняли и покрасили стены, на пол уложили керамогранит. Уже после в кабинет поставили мебель, станки, верстаки и другие инструменты. «Осталось дождаться, когда учащиеся вернутся в школу-интернат с дистанционного обучения. Думаю, им понравится», – добавил депутат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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