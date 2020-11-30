В Невьянске будут судить мужчину за жестокое обращение с голубями

Жителю Невьянска грозит уголовный срок за хулиганские действия с птицами. Мужчина в присутствии своего маленького сына расстрелял голубей из пневматического пистолета. Теперь его судят по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 13 августа в поселке Цементный. 48-летний хулиган мучил голубей в общественном месте – двух птиц он убил сразу, а третью ранил. Затем на глазах ребенка он взял раненого голубя за крыло, дважды с силой ударил его об металлический мусорный контейнер и выбросил в помойку.

По версии гособвинителя, мужчина осознавал общественную опасность своих действий и желал их наступления. Уголовное дело против уральца рассмотрит Невьянский городской суд. Санкция статьи обвинения предусматривает, в том числе, лишение свободы от 3 до 5 лет.

Невьянск, Ангелина Сергеева

Невьянск. Другие новости 30.11.20

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