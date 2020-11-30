Свердловская область погасит долги перед федеральным бюджетом к 2029 году

Сегодня депутаты бюджетного комитета заксо рассмотрели дополнительное соглашение между федеральным и региональным министерствами финансов. Речь идет о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, полученным от Москвы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе заксо, глава областного минфина Галина Кулаченко объяснила депутатам, что допсоглашение было заключено 28 сентября 2020 года. Документ предполагает перенос сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области из федерального бюджета, с 2020-2024 годов на 2021-2029 годы.

В результате высвобождаются средства областного бюджета: 1,8 млрд рублей – в 2020 году и по 2,7 миллиарда рублей в год – в 2021-2024 гг. В связи с этим депутаты на том же заседании комитета рассмотрели внесение изменений в областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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