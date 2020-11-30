Лес у поселка Малышева залило фекальными стоками (ФОТО, ВИДЕО)

В 300 метрах от жилой застройки поселка Малышева на протяжении недели в лес сбрасывались канализационные стоки, поскольку канализационно-насосная станция (КНС) поблизости вышла из строя.

Лес затопило фекалиями

Местный житель Василий прислал в редакцию «Нового Дня» видеозапись, на которой видно, что ландшафт буквально залит фекальными стоками. Переполненные колодцы канализации говорят о том, что насосная станция не работает. Часть жидких отходов впитывается в землю, часть стекает дальше. В дальнейшем стоки могут попасть в скважину коллективного сада «Малиновый лучик». В конечном счете, опасается местный житель, часть стоков может попасть через речку Старку в реку Большой Рефт, а оттуда – в Рефтинское водохранилище, откуда идет питьевой водозабор для поселка Рефтинский. По мнению собеседника агентства, эти факторы нельзя не учитывать, а санитарным службам нужно провести заборы воды на анализ и в поселке Малышева, и в Рефтинском. Речь может идти об объявлении чрезвычайной ситуации.

За выходные фекальные потоки в лесу на поверхности подмерзли и были припорошены снегом, но проблема не исчезла. Предположительно, сейчас отходы стекают подо льдом. Лед между деревьями имеет характерный цвет и запах.

Замглавы администрации Малышевского ГО Александр Рудный сообщил «Новому Дню», что КНС № 8 на въезде в поселок действительно находится в аварийном состоянии. Примерно месяц назад из-за повреждения герметичности стакана случилось затопление, насосы вышли из строя. В последние три дня гарантирующий поставщик в сфере водоснабжения и водоотведения, компания «АВТ-Плюс», проводит откачку, меняет запорную арматуру, восстанавливает герметичность. Чиновник добавил, что КНС была введена в эксплуатацию еще в конце 80-х и уже тогда – с недостатками. Он также допускает, что некоторая часть стоков может через Старку попасть в Рефтинское водохранилище, но оценивать вероятность этого не стал. Рудный добавил, что в 2019 году администрация поселка, правительство области и «АВТ-Плюс» подписали концессионное соглашение, согласно которому в следующем году должно начаться строительство новой канализационно-насосной станции.

Малышева, Евгения Вирачева, Антон Отман

Малышева. Другие новости 30.11.20

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