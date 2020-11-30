Над Екатеринбургом взошла Бобровая Луна (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сегодня могут полюбоваться последним осенним полнолунием – это астрономические явление еще называют Бобровой Луной. По народным поверьям ноябрь считался лучшим месяцем для охоты на бобров, так как в этот период животные активно готовятся к зимовке. После наступления холодов они прячутся до наступления весны.

В этом году ноябрьское полнолуние сопровождается еще одним интересным явлением. В последний день осени можно было наблюдать полутеневое затмение Луны, когда естественный спутник Земли на несколько часов оказался в полутени нашей планеты, где нет солнечных лучей. Но жителям Урала это зрелище было недоступным.

«Наблюдать визуально подобное невозможно по двум причинам: затемнение диска можно зафиксировать лишь фотографически, в момент затемнения Луна будет находится ниже горизонта. Запечатлеть данное явление возможно только в восточной части России», – пояснял ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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