Директором по коммуникациям «Атомстройкомплекса» назначен Александр Ханин

Директором по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс» назначен известный специалист по PR и политтехнолог Александр Ханин. В пресс-службе АСК сообщили, что его задача – «укрепить команду топ-менеджеров в блоке внешних и внутренних коммуникаций».



«Александр Ханин обладает обширным опытом в сфере связей с общественностью и масс-медиа, государственного и муниципального управления, общественных и электоральных проектов. Ханин работал в крупнейших российских промышленных предприятиях, банковском секторе, структурах местного самоуправления, возглавлял ряд СМИ. Является членом Общественной̆ палаты Свердловской̆ области и Союза журналистов Российской Федерации», – добавили в Атомстройкомплексе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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