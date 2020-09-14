Оглушительный разгром в Челябинской области – авторская колонка политтехнолога Александра Ханина по поводу выборов

Три дня подряд в Челябинской области по новым правилам ЦИК шло голосование. Жители выбирали новый состав Законодательного собрания региона и муниципальных депутатов. РИА «Новый День» попросил проанализировать результаты выборов политтехнолога Александра Ханина. Александр – выходец из Челябинской области, кроме того, регулярно принимает участие в местных выборах. По итогам анализа ситуации Александр представил в редакцию авторский тест. Приглашаем наших читателей ознакомиться с точкой зрения эксперта по поводу происходящего.

«Пока избирательная комиссия Челябинской области определяется пускать или не пускать партию «Зеленая альтернатива» в Законодательное собрание области, а штаб губернатора Алексея Текслера празднует победу, не будем терять время.

– Чем хотите пока заняться, состоятельные кроты?

– А что если нам посчитать?

– И то дело.

Что у нас произошло? Прошло голосование по новой схеме, когда у избирателя было три дня на то, чтобы отдать свой голос. Результат ошеломляет – 55% избирателей проголосовали досрочно. И это с учетом того, что активной рекламы досрочного голосования не было, на моих трех округах (округа, где работал Александр Ханин – прим.ред.) жители были, скорее, не в курсе того, что голосовать можно в пятницу или в субботу. Исходя из технологического подхода и опыта одобрения поправок в Конституцию, львиная доля досрочного голосования, а именно 80% – мобилизация административного ресурса. То есть голоса, отданные за губернатора и партию власти – «Единую Россию». Фактически, это 332 124 человека. Весомо, уважаемые кроты, достойно. Однако за 3 дня за ЕР проголосовало всего 344 096 человек, а значит в основной день голосования, в воскресенье, партию пришли поддержать всего 12 тысяч человек – 1,5% от числа проголосовавших в этот день. Или 0,5% от общего числа избирателей Челябинской области. Это фиаско, братан. Это фиаско.

Теперь не только жители области, но и Администрация Президента знает, что в Челябинской области на свободном конкурентном рынке цена партии власти 1,5%.

Ты скажешь, да что такого, я тоже голосовал досрочно. Хорошо. Продолжим нашу уличную магию.

Несмотря на три дня, явка была рекордно низкой – 32,75%. Аргумент Эллы Панфиловой о том, что три дня голосования значительно повышают явку, правительство Челябинской области опровергло. В 2015 году на выборах в законодательное собрание региона досрочно проголосовало 3% избирателей (против 55% в 2020 году), однако общая явка составила 37,97%. И это снова фиаско, братан. Неспособность власти затащить людей на выборы – однозначное фиаско внутренней политики.

Кто там тогда руководил областью? Спокойно, Маша, был Дубровский. Столь ненавидимый челябинцами и челябинскими СМИ. Но он смог, а всеми любимый Текслер – нет.

И вот теперь самое интересное: явка 32,75% против 37,97% в 2015 году. Немного, всего 5%, скажешь ты. Посмотрим на результат КПРФ. Почему нас интересуют коммунисты? Потому что Челябинская область – родина не только верблюдов, но и красных директоров, поэтому симпатии к коммунистам в области постоянны. Итак, КПРФ 2015 год – 11,89%, 2020 год – 11,70%. Стабильность – признак мастерства.

А что же «Единая Россия»?

Результат ЕР в 2015 году 56.16% или 624 859 человека. При разнице явки всего в 5% абсолютный результат 2015 года больше в 2 раза! В ДВА РАЗА. Это абсолютное фиаско, братан. Абсолютное, братан. И это не фиаско партии, это фиаско твоего личного рейтинга, братан, который ниже рейтинга Бориса Дубровского в 2015 году. И 2015 не был сытым годом, ведь в 2014 начался сырьевой кризис, повысились цены на металл. Были сокращения, область серьезно лихорадило после революций Михаила Юревича.

А теперь 44% голосов за «народного» губернатора. Кто, если не мы? Увы, Вас ничтожно мало. Страшно далеки Вы от народа. И с трудом выигрываете даже в тепличных условиях: досрочное голосование, разрешена агитация, выхолощенные списки, затоптана оппозиция. С трудом, братан.

Есть такой очень важный показатель выборного процесса – число испорченных бюллетеней. Он показывает заполитизированнось, нагретость общества, это показатель протестности голосования. Число испорченных бюллетеней в среднем по области 4%. Это означает, что Челябинская область не политизированный, спокойный регион. А избиратель скорее устал от того, что власть все обещает, но ничего не делает.

Однако в единственном городе, в Магнитогорске, процент испорченных бюллетеней составил 10%. Общественности на заметку».

Челябинск, Екатеринбург, Полина Румянцева

Челябинск, Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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