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Уже второе коррупционное дело тугулымских чиновников дошло до суда

Прокуратура Тугулымского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Тугулымского городского округа Сергея Уткина. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, в декабре 2014 года между Тугулымским управлением образования и строительной компанией был заключен контракт на строительство детского сада на 150 мест в поселке Юшала. Замглавы предложил гендиректору компании передать ему взятку в размере 2% от стоимости контракта, то есть свыше 2 млн рублей. При этом Уткин обещал помочь в приемке работ, в том числе – невыполненных. Подрядчик согласился, передал чиновнику банковскую карту, на которую периодически перечислял денежные средства, всего – 1,4 млн рублей. Подрядчика от уголовной ответственности освободили, так как он сам сообщил о преступлении. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы направлено в Тугулымский районный суд для рассмотрения по существу.

Как уже писал «Новый День», до этого под следствие угодил 58-летний глава Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвиняют в том, что за три года он получил от своей подчиненной около 2 миллионов рублей за общее покровительство по службе и ежегодное продление трудового контракта. Его дело еще до суда не дошло.

В октябре 2020 года в Тугулыме вынесли приговор еще двум бывшим сотрудницам администрации. Бывшая начальница финансового управления и бывшая директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» несколько лет похищали и расходовали бюджетные средства. Женщины получили реальные сроки лишения свободы – 3 года и 2 года 10 месяцев. Сейчас приговор обжалуется в областном суде.

Тугулым, Елена Владимирова

Тугулым. Другие новости 01.12.20

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